TOSCANA. La posizione di Italia Viva in vista delle prossime elezioni regionali resta ancora in via di

definizione. Farà parte del campo largo con Avs e il M5s? Entrerà in una lista dei moderati a sostegno di

Eugenio Giani? Francesco Casini è Capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio e Consigliere della Città

Metropolitana di Firenze per la lista “Territori al Centro”.