TOSCANA. Nasce in Consiglio regionale il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e sarà rappresentato da Silvia

Noferi. Si tratta di un fatto politico nuovo che rafforza la presenza si Alleanza Verdi e Sinistra nelle istituzioni

grazie alla consigliera Noferi, iscritta a Europa Verde. Soprattutto in vista di un possibile campo largo per le

prossime elezioni regionali di ottobre.