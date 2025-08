www.controradio.it Regionali, continua il risiko delle alleanze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:02 Share Share Link Embed

TOSCANA. Tra 72 giorni, il 12 ottobre, in Toscana si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per

l’elezione del Presidente della Regione. Ad oggi, non abbiamo un candidato ufficiale, né delle coalizioni

definite e dunque nemmeno dei programmi. Il centro destra aspetta il centro sinistra, il centro sinistra aspetta

il Movimento 5 stelle, che nel frattempo tira la corda per massimizzare il risultato di un eventuale campo

largo. Ne parliamo con il prof. Alessandro Chiaramonte, professore ordinario di Scienza politica presso

l’Università di Firenze, punto di riferimento accademico alla Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.

Attualmente insegna corsi di Scienza politica, Sistema politico italiano e Partiti politici e gruppi di pressione.