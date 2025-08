www.controradio.it Per l'anticorruzione nessuna incompatibilità per Frittelli a Montedomini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:49 Share Share Link Embed

FIRENZE. Un parere ANAC dichiara che non sussiste alcuna ipotesi di incompatibilità per Maurizio Frittelli come presidente dell’ASP Montedomini. Dopo comunicati e dichiarazioni al vetriolo da parte di svariati consiglieri dell’opposizione adesso è l’Autorità Nazionale Anticorruzione a fare una volta per tutte chiarezza. Frittelli ricopre il ruolo di presidente dell’ASP Montedomini a titolo gratuito.

L’abbiamo intervistato.