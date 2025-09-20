www.controradio.it Regionali: Bundu presenta i candidati di Toscana Rossa per Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, ha presentato oggi i candidati delle quattro circoscrizioni fiorentine.

Nel collegio di Firenze 1 la capolista è Sara Cassai, attivista nei movimenti cittadini per la rivendicazione di luoghi di socialità e partecipazione. All’interno della lista anche Fulvio Paolo Cervini, Maria Piera Fusi, Giorgio Ridolfi, Tania Del Bianco, Sirio Armidelli, Maddalena Ciompi e Lorenzo Palandri. Per il collegio di Firenze 2 il capolista è Francesco Quaranta, all’interno anche figure come Tania Bertini, Silvana Nutini e Antonio Matteini. A Firenze 3 il capolista è Pietro Bufano, seguono Maria Piera Fusi, Mattia Aloi e Alice Bencini, mentre a Firenze 4 capolista è Fulvio Paolo Cervini: all’interno anche Daniela Boschi, un nome storico della sinistra militante fiorentina come Sandro Targetti, e Elisa Romano.