www.controradio.it "Dai valore alla vita": il progetto nazionale che porta la sicurezza stradale a scuola Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

“Dai valore alla vita – Mobilità sicura, sostenibile e rispettosa” è il progetto per le scuole italiane che prenderà avvio in questo anno scolastico 2025/26, promosso dall’Associazione Lorenzo Guarnieri, impegnata nella prevenzione attraverso attività di educazione a una mobilità stradale sicura. Il progetto ha modalità differenziate per fasce di età: un gioco per i ragazzi delle scuole primarie e un percorso di Formazione Scuola-Lavoro per gli studenti delle scuole secondarie. A partire da oggi 22 settembre, i docenti potranno attivare gratuitamente il percorso per la propria classe sulla piattaforma Scuola.net

Audio: Stefano Guarnieri, vicepresidente dell’associazione

Il lavoro di progettazione e realizzazione è stato effettuato grazie alla collaborazione di esperti del settore scuola come Giunti Scuola La Fabbrica e FDX ed esperti di sicurezza stradale come l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale

Il progetto di educazione alla mobilità sicura si rivolge alle scuole primarie e secondarie con

modalità differenziate per fasce di età (un gioco per i ragazzi delle scuole primarie e un

percorso di Formazione Scuola-Lavoro- ex PCTO – per gli studenti delle scuole secondarie). Con un approccio emozionale e strumenti di autoformazione, permette agli studenti di acquisire i autonomia conoscenze e competenze utili a promuovere comportamenti responsabili su strada. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sul tema della sicurezza stradale, contribuendo alla costruzione di una mobilità più sicura e a una cultura della strada intesa come spazio pubblico, dove il rispetto reciproco è condizione essenziale per il bene comune.

La violenza stradale rappresenta in Italia un terribile costo umano e sociale. Più di 3.000 morti e 17.000 feriti gravi ogni anno con un costo sociale che raggiunge i 30 miliardi di euro l’anno e rappresenta la prima causa di morte dei giovani sino a 29 anni.

L’offerta formativa, che sarà disponibile a partire da oggi, per le scuole che vorranno prendere parte all’iniziativa di formazione e consiste in:

Gioco “SICURAMENTE” per le scuole primarie

l’obiettivo è quello di far percepire, ai bambini e alle bambine delle classi III, IV e V della scuola primaria, la strada come spazio condiviso dove gli utenti più vulnerabili vanno protetti. Il modo migliore è quello di farlo attraverso il gioco. La classe ha a disposizione tre grandi poster colorati e illustrati di una città immaginaria nella quale una famiglia deve muoversi in molteplici situazioni stradali in un caotico e colorato dedalo di strade, segnali, incontri, rotonde e ostacoli. In questo caos colorato i bambini dovranno trovare i comportamenti giusti, quelli sbagliati e anche alcuni strani mezzi di trasporto (per divertirsi un po’). Vince la squadra che trova più cose. Le scuole avranno a disposizione gratuitamente 1.000 KIT, 50 laboratori a distanza con un educatore e un webinar per docenti. Il kit può essere richiesto sul sito di Giunti Scuola (https://gscuola.it/sicuramenteunipolis) a partire da oggi 22 settembre 2025,

inizialmente dalle scuole della Sardegna, Umbria, Sicilia , Emilia-Romagna, Campania e

dalla città metropolitana di Firenze.

Il percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) “Dai valore alla vita. Muoversi

smart, vivere sicuri” che si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di promuovere una riflessione attiva e consapevole sul tema della sicurezza stradale. Il percorso propone un’esperienza formativa e-learning articolata e un approccio multidisciplinare che mette al centro il ruolo di ogni cittadino nella costruzione di una cultura della strada fondata sul rispetto reciproco e sulla tutela del bene comune. Si parla della storia della mobilità, del fenomeno della violenza stradale, delle sue cause e di come è possibile proteggere se stessi e le altre persone, del ruolo della tecnologia nella prevenzione, di comunicazione e linguaggio e della psicologia alla base dei comportamenti a rischio.Offre agli studenti occasioni di orientamento, permettendo loro di riflettere sul legame tra sicurezza stradale, sostenibilità, tecnologia e settori professionali promettenti come la progettazione urbana, la mobilità pubblica e condivisa, l’automazione e tecnologia e la comunicazione sociale.

A partire da oggi 22 settembre 2025, i docenti potranno attivare

gratuitamente il percorso per la propria classe sulla piattaforma Scuola.net, registrandosi

e caricando la convenzione firmata. Una volta ricevuta la conferma via mail, potranno

condividere con la classe il link al corso e monitorare le attività dalla propria dashboard.

I ragazzi che desiderano seguire il percorso in autonomia possono invece iscriversi

direttamente sulla piattaforma WonderWhat.