La Rete degli Insegnanti per la Pace e il Forum per la Pace della Valdelsa promuovono un evento per oggi 7 ottobre, alle 18 presso il Circolo Agrestone in via Bologna 36, dal titolo “Quando i Palestinesi hanno votato”. Evento di riflessione sulle uniche elezioni legislative palestinesi che si sono tenute nel gennaio 2006.

Al centro dell’incontro la testimonianza di un osservatore internazionale Onu che ha operato nel distretto elettorale di Betlemme, Fabio Lattanzio.