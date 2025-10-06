“Dei, patrie e famiglie” al Laboratorio Puccini

/
RSS Feed
“Dei, patrie e famiglie”, tre riflessioni filosofico teatrali su temi di eterna attualità seguendo i fili tessuti dal filosofo Marino Rosso.
Dio-Patria-Famiglia: la triade spesso posta a caposaldo dell’identità occidentale. Concetti che si vorrebbero solidi, radicati ed immutabili. Ma lo sono davvero?
Dio-Patria-Famiglia: la triade spesso posta a caposaldo dell’identità occidentale. Concetti che si vorrebbero solidi, radicati ed immutabili. Ma lo sono davvero?
Al Laboratorio Puccini di Firenze, 3 giovedì ad ingresso gratuito a partire dal 9 ottobre.
DEI – Giovedì 9 ottobre ore 21:30
PATRIE – Giovedì 16 ottobre ore 21:30
FAMIGLIE – Giovedì 23 ottobre ore 21:30
PATRIE – Giovedì 16 ottobre ore 21:30
FAMIGLIE – Giovedì 23 ottobre ore 21:30
Giovanni Barbasso ha intervistato Teo Paoli, regista dello spettacolo.
L’iniziativa è promossa dall’APS Sharing Europe con il Laboratorio Master di Centrale dell’Arte, il contributo di Regione Toscana – Avviso pubblico per il sostegno delle “Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana – anno 2025”.