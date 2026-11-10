Proposta di legge Pd per istituire la Valutazione di impatto generazionale (VIG) nelle leggi regionali

Una valutazione preventiva dell’impatto delle norme regionali sulle nuove generazioni: la introduce una proposta di legge del gruppo Pd in Consiglio regionale della Toscana che vuole portare la Regione ad essere tra le prime in Italia a introdurre questo strumento. Con la proposta di legge, il Pd punta a dotare la Regione di uno strumento per analizzare preventivamente gli effetti delle politiche pubbliche nel medio e lungo periodo.
Marta Logli, consigliera regionale Pd e componente della Commissione Sanità.