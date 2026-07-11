www.controradio.it Presidio di 'Firenze per la Palestina' a Re-imagine Peace alle Cascine Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:34 Share Share Link Embed

Dopo la lettera pubblica di contestazione all’evento dell’Estate Fiorentina in corso fino a domani a Firenze, promosso fra gli altri dell’all’artista e attivista Noa, ‘Firenze per la Palestina’ invita ad un contro-presidio promosso per il 12 luglio alle 19 al parco delle Cascine dove si terrà l’evento musicale finale della tre giorni.

“E’ la festa della normalizzazione della violenza di Israele verso il popolo palestinese. Parlare di pace in modo retorico e generico, nascondendo le ragioni per cui la pace, lì, non c’è, è un’operazione manipolatoria. Negare l’evidenza, un genocidio annunciato e ancora in corso, mascherandolo da guerra, da “conflitto tra due popoli che non riescono a mettersi d’accordo”, è manipolatorio”, è scritto nel post social di invito al presidio.

AUDIO: Monica Raineri di Firenze per la Palestina