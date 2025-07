www.controradio.it Presidiamo Camp Darby Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:51 Share Share Link Embed

“No alla guerra, No al riarmo, No alla militarizzazione della società e della vita. Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà, al diritto internazionale”: Il 19 luglio Stop Rearm Europe, convoca un presidio davanti a Camp Darby: ritrovo alle ore 9.00 via Vecchia Livornese 788. Ci sarà un servizio navetta dalla chiesa di San Piero a Grado e un raduno alle 8.30 in piazza San Paolo a Ripa d’Arno per chi vuole arrivare in bici.

Roberta Fantozzi e Daniele Iannello di Stop Rearm Europe