Alia risponde! Seconda puntata

Seconda puntata di 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶, una trasmissione a cura di ALIA Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico.

Il terzo mercoledì del mese, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Conduce Chiara Brilli.

Nella puntata:

Gestione dei rifiuti ingombranti (come si effettua la richiesta ed il ritiro e che cosa succede dopo) con focus su Firenze

gli altri servizi on demand e personalizzati di Alia in risposta alle necessità puntuali dei cittadini (RAEE, sfalci e potature..)

Aliapp che permette di prenotare i servizi e non solo (https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/aliapp)

Le risposte alle segnalazioni della scorsa puntata.

Ospite in studio: Silvia Tiezzi, Responsabile Servizi raccolta ondemand di Alia.

Prossima puntata mercoledì 17 settembre. Per segnalazioni scrivere ad [email protected]