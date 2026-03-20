www.controradio.it Precari Uffizi: 'Spremuti come limoni e poi buttati, rivogliamo il nostro lavoro'. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed

Nuovo presidio questa mattina a Firenze dei Sudd Cobas insieme ai precari storici delle Gallerie degli Uffizi non riassunti da coopculture dopo il cambio d’appalto Una decina le persone presenti davanti alla Direzione regionale Musei nazionali Toscana. ‘5 milioni di visitatori l’anno e sui precari fanno il risparmio’, ‘Stop contratti a tempo determinato a vita’ ‘Spremuti come limoni e poi buttati, rivogliamo il nostro lavoro’. Le frasi che si potevano legge sulle sui cartelli esposti dai manifestanti

Valentina Peri di Sudd Cobas