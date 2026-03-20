www.controradio.it La lezione di Gobetti, a 100 anni dalla scomparsa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:29 Share Share Link Embed

“Penso che sia una bellissima riflessione a 100 anni alla scomparsa di Piero Gobetti, in quanto il suo pensiero è sempre molto attuale. Mi ha sempre colpito il fatto che un giovane che è morto appena venticinquenne, avesse scritto delle cose incredibili, profonde, sempre attuali”. Lo ha detto Cristina Manetti, assessore alla Cultura della Regione Toscana in occasione della commemorazione del Centenario della morte di Piero Gobetti (1926-2026) che si è svolta a Palazzo Vecchio a Firenze.

All’evento hanno partecipato tra gli altri Cosimo Ceccuti (presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia) e Riccardo Nencini (presidente Gabinetto Vieusseux).