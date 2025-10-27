www.controradio.it Prato: operai Alba manifestano per chiedere la convocazione del tavolo di filiera Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

PRATO Circa 30 persone hanno manifestato stamane sotto la sede della Provincia di Prato: una protesta degli operai della Alba Srl, che da luglio – dopo l’aggressione subita dai manifestanti di fronte alla ditta alle porte di Montemurlo – sono senza stipendio. La vertenza degli operai è ancora aperta e per il sindacato Sudd Cobas “pretende risposte immediate”. Gli operai si sono riuniti per richiedere una nuova convocazione del tavolo di filiera, che è stato convocato dall’ente provinciale poco fa per il prossimo 30 ottobre. Il sindacato continua a chiedere che al tavolo siano però presenti anche i brand committenti. Abbiamo chiesto a Francesca Ciuffi del Sudd Cobas quali sono le rivendicazioni e le mosse del sindacato nelle prossime ore.