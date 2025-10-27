www.controradio.it Formare i Future Planner: al via la seconda edizione di "Navigare il futuro" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:06 Share Share Link Embed

E’ giunto alla seconda edizione “Navigare il Futuro”, il corso di alta formazione nato dalla collaborazione tra l’Università di Firenze (UNIFI) e la Fondazione Hillary Merkus Recordati, pensato per formare i Future Planner: figure capaci di affrontare la complessità del presente con visione critica, autonomia e creatività, grazie al dialogo tra saperi umanistici, scientifici e tecnologici.

Alla sua seconda edizione, il programma si è esteso a tutti gli atenei della Toscana. Il percorso formativo si articolerà in 125 ore in presenza, con una giornata inaugurale a Firenze, quattro weekend residenziali presso la Fondazione Dynamo Camp e una giornata conclusiva dedicata alla presentazione e premiazione dei progetti. Il gruppo autore del progetto più originale e applicabile riceverà una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Alessandra Petrucci è la rettrice dell’ateneo di Firenze

