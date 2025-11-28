www.controradio.it "Prato non torna indietro": domeica una fiaccolata per ricordare le 7 vittime del rogo al Teresa moda Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:42 Share Share Link Embed

Nella notte tra il 30 Novembre e il 1° Dicembre 2013 a Prato perdevano la vita nel rogo del Teresa Moda 5 lavoratori e 2 lavoratrici cinesi, “ammazzati dallo sfruttamento” denuncia il Sudd Cobas che ha organizzato una fiaccolata a 12 anni dalla tragedia.

” Da quelle stesse logiche padronali che mettono il profitto prima della vita umana, che hanno portato in queste ultime settimane l’alleanza degli sfruttatori a provare ad attaccare i picchetti di lavoratori e lavoratrici che ogni giorno lottano per cambiare questo sistema, prima ai cancelli di Euroingro, poi a quelli di Elafilo” dicono i Sudd Cobas in un comunicato.

Aggiungendo “Prato non torna indietro, perchè oggi i lavoratori e le lavoratrici non sono più soli. A Prato oggi c’è una comunità che difende i diritti di tuttə e che continua senza paura a lottare. La stessa comunità che ha costruito lo scorso 1 Maggio il memoriale per ricordare chi ha perso la vita nella strage del Teresa Moda, unica memoria tangibile di quegli operai e di quelle operaie rimasti per 12 anni senza nome”.