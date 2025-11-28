BONGOMAN RADIO SHOW by JAKA – 28th November 2025- TRIBUTE TO JIMMY CLIFF- Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.00 // SUNDAY 4.00 PM/ 5.00 PM/
Mr.Vegas -Call Tyrone feat. Daddy U Roy
Josey Wales feat. Singer J & Mighty Diamonds -I need a roof
Jimmy Cliff – Hurricane Hatty
Jimmy Cliff – King of Kings
Jimmy Cliff – Miss Jamaica
Jimmy Cliff – Vietnam
Jimmy Cliff – Wild World
Jimmy Cliff – Hard Road To Travel
Jimmy Cliff – I am the living
Jimmy Cliff – Reggae Night
Jimmy Cliff – Many Rivers To Cross
Jimmy Cliff: NPR Music Tiny Desk Concert
Chronixx – “Hurricane”
Nazamba – Raw Born Reggae