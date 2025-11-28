    BONGOMAN RADIO SHOW by JAKA – 28th November  2025- TRIBUTE TO JIMMY CLIFF- FRIDAY 9.30 PM/10.00 // SUNDAY 4.00 PM/ 5.00 PM/

    0
    Screenshot
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    BONGOMAN RADIO SHOW by JAKA – 28th November  2025- TRIBUTE TO JIMMY CLIFF- FRIDAY 9.30 PM/10.00 // SUNDAY 4.00 PM/ 5.00 PM/
    Loading
    /

    BONGOMAN RADIO SHOW by JAKA – 28th November  2025- TRIBUTE TO JIMMY CLIFF- Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.00 // SUNDAY 4.00 PM/ 5.00 PM/

    Mr.Vegas -Call Tyrone feat. Daddy U Roy

    Josey Wales feat. Singer J & Mighty Diamonds -I need a roof

    Jimmy Cliff – Hurricane Hatty

    Jimmy Cliff – King of Kings

    Jimmy Cliff – Miss Jamaica

    Jimmy Cliff – Vietnam

    Jimmy Cliff – Wild World

    Jimmy Cliff – Hard Road To Travel

    Jimmy Cliff – I am the living

    Jimmy Cliff – Reggae Night

    Jimmy Cliff – Many Rivers To Cross

    Jimmy Cliff: NPR Music Tiny Desk Concert

    Chronixx – “Hurricane”

    Nazamba – Raw Born Reggae