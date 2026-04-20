www.controradio.it Prato, amministrative. I candidati e i contenuti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:20:27 Share Share Link Embed

Il centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio) ufficializza la candidatura di Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d’Italia, presentata in un locale in piazza delle Carceri. “Punteremo su sicurezza e sviluppo economico – ha detto Banchelli – perché senza lavoro la città non riparte”. Banchelli guiderà una coalizione composta da FdI, Lega, Forza Italia e Udc, che sfiderà il campo largo guidato da Matteo Biffoni, campione di preferenza alle ultime Regionali. Sabato si è pre­sen­tata anche la lista «L’alter­na­tiva c’è» di Jona­than Tar­getti, che punta a rita­gliarsi uno spa­zio al di fuori delle coa­li­zioni. Un «cen­tro alter­na­tivo», lo defi­ni­sce lo stesso can­di­dato. Tar­getti ha anche annun­ciato un pos­si­bile ricorso al Tar, soste­nendo la non eleg­gi­bi­lità di Bif­foni per l’assenza di un inter­vallo tra il secondo e un even­tuale terzo man­dato.

In collegamento Giorgio Bernardini con interviste a Banchelli e Targetti.