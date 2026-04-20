Prato, amministrative. I candidati e i contenuti

Il centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio) ufficializza la candidatura di Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d’Italia, presentata in un locale in piazza delle Carceri. “Punteremo su sicurezza e sviluppo economico – ha detto Banchelli – perché senza lavoro la città non riparte”. Banchelli guiderà una coalizione composta da FdI, Lega, Forza Italia e Udc, che sfiderà il campo largo guidato da Matteo Biffoni, campione di preferenza alle ultime Regionali. Sabato si è presentata anche la lista «L’alternativa c’è» di Jonathan Targetti, che punta a ritagliarsi uno spazio al di fuori delle coalizioni. Un «centro alternativo», lo definisce lo stesso candidato. Targetti ha anche annunciato un possibile ricorso al Tar, sostenendo la non eleggibilità di Biffoni per l’assenza di un intervallo tra il secondo e un eventuale terzo mandato.
In collegamento Giorgio Bernardini con interviste a Banchelli e Targetti.