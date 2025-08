www.controradio.it Prato: 11 rinvii a giudizio per Alluvione 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:45 Share Share Link Embed

Le accuse sono omicidio colposo e disastro colposo. L’udienza preliminare è stata fissata dal Gip di Prato per il 19 novembre. L’azione penale ha interessato, tra gli altri, l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, l’allora vicesindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi, l’allora assessore all’Urbanistica Valerio Barberis. Richiesta di rinvio a giudizio anche per il sindaco del Comune di Montemurlo Simone Calamai e per l’assessora alla Protezione civile dell’epoca Valentina Vespi. Il commento del corrispondente Giorgio Bernardini