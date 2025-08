www.controradio.it DISTRUZIONE DELLE CONDIZIONI DI VITA: UN'ANALISI SANITARIA DEL GENOCIDIO DI GAZA Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:27 Share Share Link Embed

Medici per i Diritti Umani pubblica oggi la versione italiana del report Destructions of Conditions of Life: a Health Analysis of the Gaza Genocide (Distruzione delle condizioni di vita: una analisi sanitaria del genocidio di Gaza) di Physicians for Human Rights Israele (PHRI).