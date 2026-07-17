Porto Azzurro, Lucca, Firenze, Prato. Gli psichiatrici in carcere sono un’emergenza 17 Luglio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Porto Azzurro, Lucca, Firenze, Prato. Gli psichiatrici in carcere sono un'emergenza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:30 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed TOSCANA. Dopo il suicidio nel carcere di Lucca, Francesco Oliviero Segretario Nazionale SAPPe Toscana, lancia l’allarme sulla situazione nel carcere di Porto Azzurro.