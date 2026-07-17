    Porto Azzurro, Lucca, Firenze, Prato. Gli psichiatrici in carcere sono un’emergenza

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    Porto Azzurro, Lucca, Firenze, Prato. Gli psichiatrici in carcere sono un'emergenza
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    TOSCANA. Dopo il suicidio nel carcere di Lucca, Francesco Oliviero Segretario Nazionale SAPPe Toscana, lancia l’allarme sulla situazione nel carcere di Porto Azzurro.