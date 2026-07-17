www.controradio.it L'appello al Parlamento dell'Ordine dei medici sui colleghi radiati durante il Covid Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:51 Share Share Link Embed

TOSCANA. Un appello ai parlamentari eletti in Toscana, di ogni forza politica e di ogni schieramento per rivedere la norma sulla reiscrizione dei medici radiati durante il Covid. Parla La Vice Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, Elisabetta Alti, che raccoglie e rilancia l’appello rivolto al Parlamento dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, chiedendo che la norma sulla reiscrizione all’Albo per i medici radiati a causa di fatti non dolosi legati alla pandemia venga rivista nel prosieguo dell’iter parlamentare.