FIRENZE. Antonio Tanca, già funzionario del Consiglio dell’Unione europea, oggi docente di Politica Comune di Sicurezza e Difesa UE, Università degli Studi di Milano- Bicocca, è il fondatore dell’associazione Io Parlo Europeo, che organizza per oggi alle 17:30 alla libreria Gioberti di Firenze l’incontro con Sorina Soare dedicato a “Populismo e populismi in Europa, una sfida per la democrazia”. Tanca ci racconta dell’incontro con Sorina Soare, che è ricercatrice di Scienza politica presso l’Università di Firenze dove insegna Theory and practices of lobbying e Elezioni, partiti e opinione pubblica.
Populismo e populismi in Europa: una sfida per la Democrazia
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