www.controradio.it Populismo e populismi in Europa: una sfida per la Democrazia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:12 Share Share Link Embed

FIRENZE. Antonio Tanca, già funzionario del Consiglio dell’Unione europea, oggi docente di Politica Comune di Sicurezza e Difesa UE, Università degli Studi di Milano- Bicocca, è il fondatore dell’associazione Io Parlo Europeo, che organizza per oggi alle 17:30 alla libreria Gioberti di Firenze l’incontro con Sorina Soare dedicato a “Populismo e populismi in Europa, una sfida per la democrazia”. Tanca ci racconta dell’incontro con Sorina Soare, che è ricercatrice di Scienza politica presso l’Università di Firenze dove insegna Theory and practices of lobbying e Elezioni, partiti e opinione pubblica.