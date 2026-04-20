www.controradio.it Giornata mondiale del libro: Firenze lancia la sesta edizione di “A Firenze fioriscono libri”. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:08 Share Share Link Embed

Un libro, un fiore e la grande arte dei musei civici. In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore , Firenze lancia la sesta edizione di “A Firenze fioriscono libri”.

Il progetto, che si ispira alla tradizione catalana della “Giornata del libro e delle rose”, vede la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e un consolidato network di librerie indipendenti cittadine per promuovere la lettura e valorizzare il patrimonio artistico fiorentino.

Il 23 aprile 2026, chiunque acquisterà un volume presso una delle librerie indipendenti aderenti riceverà in omaggio un Iris, il fiore simbolo di Firenze. In più, per consolidare il legame tra lettura e cultura, tutti coloro che avranno acquistato un libro il giorno 23 aprile potranno accedere gratuitamente o al Museo Stefano Bardini oppure alla Fondazione Salvatore Romano, della rete dei Musei Civici Fiorentini dal 24 aprile al 31 maggio 2026, in collaborazione con Muse. Sarà sufficiente presentare alla biglietteria lo scontrino d’acquisto rilasciato da una delle librerie aderenti.

Elena Molino Piccola Farmacia letteraria

DURATA 1.06