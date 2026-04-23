Ponte Morandi, a Firenze un ‘parco della memoria’ per Alberto Fanfani e le altre 42 vittime

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Da oggi il ricordo delle 43 vittime del crollo del Viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, vive nel cuore di Firenze.Un bosco della memoria è stato infatti inaugurato questa mattina nel Quartiere 3, al parco dell’Anconella in prossimità dell’anfiteatro, Un “memoriale vivo” dove ogni pianta (tra cui querce, cipressi, gelsi, sorbi, magnolie, corbezzoli), rappresenta una vita spezzata il 14 agosto 2018. Il progetto si ispira alla “Radura della Memoria” di Genova, ricalcandone l’intento: trasformare un trauma nazionale in un impegno civile condiviso.
Sentiamo la vicesindaci ed assessora all’ambiente del Comune di Firenze, Paola Galgani e Franco Fanfani, padre di Alberto cittadino di Firenze rimasto vittima del crollo
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