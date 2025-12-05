www.controradio.it Pinocchio Jazz - Guano Padano Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:04 Share Share Link Embed

Alessandro “Asso” Stefana chitarra, steel guitar

Danilo Gallo basso elettrico

Zeno De Rossi batteria

Guano Padano è un ensemble unico nel panorama musicale italiano e internazionale, fondato nel 2007 da tre eclettici esploratori di territori musicali diversi. In questi anni il gruppo ha calcato i palchi di mezzo mondo, collaborando con artisti del calibro di Mike Patton, Calexico, Marc Ribot, Gary Lucas, Bill Frisell, Sam Amidon, Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni. La loro musica fonde melodie ispirate alle colonne sonore “spaghetti western” di Morricone con i ritmi pulsanti del surf-punk, atmosfere Tex-Mex, l’improvvisazione e visioni psichedeliche anni Sessanta. Un percorso immaginario che attraversa idealmente l’America e la Pianura Padana, tra paesaggi sognanti fortemente evocativi dove perdersi e ritrovarsi in quella terra di confine dove ogni nota è viaggio e la musica diventa racconto. I Guano Padano presenteranno il loro ultimo disco “La Giostra”, pubblicato ad ottobre 2025 per la Hora records e registrato con la straordinaria partecipazione di Enrico Rava.