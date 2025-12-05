Pinocchio Jazz – Guano Padano

/
Alessandro “Asso” Stefana chitarra, steel guitar
Danilo Gallo basso elettrico
Zeno De Rossi batteria
Guano Padano è un ensemble unico nel panorama musicale italiano e internazionale, fondato nel 2007 da tre eclettici esploratori di territori musicali diversi. In questi anni il gruppo ha calcato i palchi di mezzo mondo, collaborando con artisti del calibro di Mike Patton, Calexico, Marc Ribot, Gary Lucas, Bill Frisell, Sam Amidon, Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni. La loro musica fonde melodie ispirate alle colonne sonore “spaghetti western” di Morricone con i ritmi pulsanti del surf-punk, atmosfere Tex-Mex, l’improvvisazione e visioni psichedeliche anni Sessanta. Un percorso immaginario che attraversa idealmente l’America e la Pianura Padana, tra paesaggi sognanti fortemente evocativi dove perdersi e ritrovarsi in quella terra di confine dove ogni nota è viaggio e la musica diventa racconto. I Guano Padano presenteranno il loro ultimo disco “La Giostra”, pubblicato ad ottobre 2025 per la Hora records e registrato con la straordinaria partecipazione di Enrico Rava.
Sabato 6 dicembre – Apertura ore 21.00
Inizio concerti ore 21.30
Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP
Ingresso gratuito “Under 25”
I biglietti si acquistano direttamente la sera del concerto. Prenotazione posti riservati facoltativa con un supplemento di 2€ a persona inviando una mail entro il venerdì a [email protected]
