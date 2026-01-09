www.controradio.it Pinocchio Jazz – FABIO BOLTRO NEXTGEN Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:58 Share Share Link Embed

FLAVIO BOLTRO tromba/ EMANUELE FILIPPI piano/MICHELANGELO SCANDROGLIO contrabbasso/MATTIA GALEOTTI batteria

Flavio Boltro Next Gen nasce dall’incontro tra una delle voci più autorevoli del jazz europeo e tre giovani brillanti protagonisti della scena jazzistica italiana. Una formazione che unisce esperienza, talento e una visione musicale aperta, con solide basi nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro. Flavio Boltro, artista di caratura internazionale, da decenni punto di riferimento del jazz europeo, ha collaborato con giganti come Michel Petrucciani, Cedar Walton e Billy Hart, distinguendosi nel coniugare lirismo, virtuosismo e una inconfondibile intensità espressiva. Accanto a lui, Emanuele Filippi, Michelangelo Scandroglio e Mattia Galeotti si confermano artisti dalla forte personalità, capaci di dialogare con il leader attraverso un solido e sensibile interplay e la freschezza creativa che contraddistingue le nuove generazioni. Il quartetto propone un repertorio di brani originali e una musica densa di energia, basata sull’equilibrio tra rigore e libertà, memoria e invenzione.

Sabato 10 gennaio