Garante detenuti Firenze, da politica nazionale manca interesse

Sulle condizioni del carcere di Sollicciano, a Firenze, e sulle basse temperature d’inverno “occorrerà dividere i problemi della struttura dai problemi che è possibile affrontare. L’aspetto strutturale è una storia che non è affrontabile da questo tipo di tavolo, è responsabilità del dipartimento amministrazione centrale”, “poi dobbiamo coinvolgere” a questo tavolo “il Ministero della Giustizia. Il fatto che la struttura non funzioni è competenza della politica”, “io vedo assenza di interesse da parte della politica nazionale”. Lo ha dichiarato Giancarlo Parissi, garante comunale dei detenuti, in occasione dell’avvio del tavolo permanente sul carcere. Il prossimo sarà a metà Febbraio.