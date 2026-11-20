Il progetto guidato dal pianista toscano Piero Gaddi unisce scrittura jazzistica, sensibilità
europea e apertura verso linguaggi musicali differenti. Musicista e compositore attivo sulla
scena internazionale, Gaddi sviluppa un percorso personale tra jazz contemporaneo,
musica colta, suggestioni cinematografiche e tradizioni popolari europee e
latinoamericane. Le composizioni originali, firmate dal leader, si caratterizzano per rigore
formale e libertà improvvisativa, dando vita a una musica ricca di colori, centrata sul
racconto e sull’interazione collettiva. Presenza fondamentale del sestetto, il virtuoso
chitarrista norvegese Bjørn Solli, collaboratore di lunga data di Gaddi e figura di primo
piano della scena nordeuropea.
Sabato 21 Novembre al Circolo Vie Nuove
Apertura ore 21.00
Inizio concerti ore 21.30
PIERO GADDI 6tet Feat. BIØRN SOLLI per Pinocchio Jazz
Il progetto guidato dal pianista toscano Piero Gaddi unisce scrittura jazzistica, sensibilità