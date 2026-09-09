PER CHI SUONA LA CAMPANELLA? Nuovo anno scolastico, vecchi (ma anche nuovi) problemi

Martedi’ 15 settembre 2026 prendera’ il via il nuovo anno scolastico con circa 427.000 studenti attesi tra i banchi degli istituti della regione. Nel territorio fiorentino saranno complessivamente 111.817 gli studenti che torneranno a scuola, pari al 26,2% del totale regionale.
Il nuovo anno scolastico in Toscana si appresta a partire con oltre 9.000 docenti precari, “ma alla fine dei quatto turni delle graduatorie provinciali di supplenza”, a inizio ottobre, “la stima è di circa 14.000. Se aggiungiamo anche le graduatorie interne di istituto e il personale Ata, a giugno pensiamo di arrivare a 30.000”, poco più di un terzo dell’intero comparto.
Ne abbiamo parlato con Pasquale Cuomo, segretario generale flc cgil toscana, e la prof.ssa Annalisa Savino, dirigente Leonardo da Vinci Firenze