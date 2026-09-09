FESTIVAL FABBRICA EUROPA XXXIII _ 11 settembre>11 ottobre 2026 _ Firenze | Toscana

1 mese di Festival; 14 spazi; 18 tra anteprime, prime nazionali, prime assolute; 40 compagnie/gruppi (internazionali e nazionali); 70 appuntamenti; oltre 130 artisti di 21 paesi: Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, UK, Spagna, Albania, Polonia, Portogallo, Grecia, Libano, Ucraina, Turchia, Armenia, Marocco, Senegal, Cina, Giappone, USA.
Questi i numeri e i luoghi di FABBRICA EUROPA 2026. Per questa edizione il Festival sceglie di andare oltre l’Occidente, le sue narrazioni consolidate e i suoi confini simbolici, per tornare a un’essenza più profonda: quella di un Mediterraneo non come spazio geografico chiuso, ma come orizzonte di scambio, di costruzione di significati e di conoscenza.
IBFO E PROGRAMMA www.fabbricaeuropa.net
Maurizio Busia è il direttore artistico di Fabbrica Europa