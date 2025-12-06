    “Pd Toscana deve pesare di più a livello nazionale”

    0
    Giani Fossi
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    "Pd Toscana deve pesare di più a livello nazionale"
    Loading
    /

     “La direzione regionale del Partito democratico si è svolta in un clima sereno e costruttivo, confermando l’unità del partito e l’avvio della ‘fase 2’, orientata ai territori e alla definizione di nuovi contenuti programmatici. L’obiettivo immediato è prepararci alle amministrative del 2026 forti del risultato regionale, con la volontà di vincere nelle città dove siamo tornati ad essere primo partito come accaduto a Pisa, Pistoia e Massa”. Così il segretario del Pd toscano Emiliano Fossi ed il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

     