“Pd Toscana deve pesare di più a livello nazionale”

/
RSS Feed
“La direzione regionale del Partito democratico si è svolta in un clima sereno e costruttivo, confermando l’unità del partito e l’avvio della ‘fase 2’, orientata ai territori e alla definizione di nuovi contenuti programmatici. L’obiettivo immediato è prepararci alle amministrative del 2026 forti del risultato regionale, con la volontà di vincere nelle città dove siamo tornati ad essere primo partito come accaduto a Pisa, Pistoia e Massa”. Così il segretario del Pd toscano Emiliano Fossi ed il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.