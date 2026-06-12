www.controradio.it Pd Toscana: dal 2XMille 208mila euro nel 2025 . Al via la campagna 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:07 Share Share Link Embed

I dati sono stati resi noti oggi in una conferenza stampa oggi a Firenze con il tesoriere nazionale del Pd Michele Fina, il segretario regionale Emiliano Fossi e il tesoriere regionale Luca Nicolini, per dare il via alla campagna 2026.

Nel 2025 il Partito democratico ha erogato alla Toscana, tra partito regionale e federazioni provinciali, circa 208mila euro di risorse derivanti dal 2×1000 della dichiarazione dei redditi, per un totale di circa 408mila euro negli ultimi tre anni.

Nel 2025 Firenze si conferma prima provincia con 62.400 euro, in crescita rispetto ai 49mila del 2024 e ai 21mila del 2023. Seguono Livorno (15.700 euro), Arezzo (12.700 euro), Pisa (13.300 euro), Siena (9.600 euro), Prato (7.900 euro), Grosseto (7.500 euro), Lucca (6.800 euro), Pistoia (5.900 euro) e Massa Carrara (3.100 euro). In tutta la regione oltre 61mila persone hanno scelto di destinare il 2×1000 al Pd, di cui 26mila nella sola provincia di Firenze.

SENTIAMO il tesoriere nazionale del Pd Michele Fina