Pane e Fumi episodio 2

2° episodio: la città che si fa fabbrica. In onda lunedì 29 dicembre alle 9.35 su Controradio. Ospiti GORDIANO LUPI, scrittore, FABIO BALDASSARRI, ex sindaco Piombino, RENZO GRASSI, avvocato amministrativista, PAOLO CECCARELLI, giornalista, ALESSANDRA GASPERINI, cittadina Piombino,
MIRCO LAMI, dipartimento salute e sicurezza CGIL Toscana, ANNALISA TONARELLI, docente di Sociologia del lavoro, Università di Firenze, ADRIANO BRUSCHI, Legambiente Valdicornia, MAURO MACELLONI, operaio acciaierie Piombino, PAOLO CARLI, RSU Aferpi.