Da oggi on air “Lavorare la vita”– Da oggi un ciclo di 10 podcast per raccontare il lavoro nell’industria attraverso alcune delle vertenze simbolo della Toscana degli ultimi anni: al via il progetto di Fiom e Controradio. I primi 5 podcast dedicati alle acciaierie di Piombino, a seguire si affronteranno i casi Breda (Pistoia), Beko (Siena), Baker Hughes (Firenze e Massa), Bekaert (Figline Valdarno), Gkn (Campi Bisenzio). Le puntate del podcast saranno disponibili all’ascolto sulle piattaforme Spotify, Speaker e Amazon di Controradio. Gli stessi podcast saranno messi in onda tutti i lunedì, dal 22 dicembre, alle ore 9:40, su Controradio in FM (province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno), in DAB, il digitale terrestre in tutta la Toscana, in streaming sulla app Controradio e sul sito controradio.it. Saranno inoltre disponibili sul sito controradio.it nella pagina dedicata.
Un progetto di Fiom Cgil e Controradio illustrato da Daniele Calosi (segretario generale Fiom Cgil Toscana), Domenico Guarino (Controradio, curatore dei podcast), in studio con Raffaele Palumbo.