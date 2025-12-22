www.controradio.it Da oggi on air “Lavorare la vita” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:24:14 Share Share Link Embed

Da oggi on air “Lavorare la vita”– Da oggi un ciclo di 10 podcast per raccontare il lavoro nell’industria attraverso alcune delle vertenze simbolo della Toscana degli ultimi anni: al via il progetto di Fiom e Controradio. I primi 5 podcast dedicati alle acciaierie di Piombino, a seguire si affronteranno i casi Breda (Pistoia), Beko (Siena), Baker Hughes (Firenze e Massa), Bekaert (Figline Valdarno), Gkn (Campi Bisenzio). Le puntate del podcast saranno disponibili all’ascolto sulle piattaforme Spotify, Speaker e Amazon di Controradio. Gli stessi podcast saranno messi in onda tutti i lunedì, dal 22 dicembre, alle ore 9:40, su Controradio in FM (province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno), in DAB, il digitale terrestre in tutta la Toscana, in streaming sulla app Controradio e sul sito controradio.it. Saranno inoltre disponibili sul sito controradio.it nella pagina dedicata.

Un progetto di Fiom Cgil e Controradio illustrato da Daniele Calosi (segretario generale Fiom Cgil Toscana), Domenico Guarino (Controradio, curatore dei podcast), in studio con Raffaele Palumbo.