Pace. In marcia da Barbiana alla Perugia-Assisi

    La “Marcia Barbiana-Perugia-Assisi” parte oggi da Barbiana. Dodici tappe, 22 comuni attraversati tra le province di Firenze, Arezzo e Perugia, per un totale di 205 km. Un’iniziativa popolare, spontanea, promossa dal basso da un comitato composto da cittadini, scuole, associazioni, enti locali, con il supporto del Comune di Vicchio.

    L’iniziativa è stata anticipata da un collegamento con Il Cammino di Don Milani partito venerdì 26 settembre da Calenzano.

    Marco Bonaiuti, assessore politiche giovanili di Calenzano

    Vincenzo Zemella, tra i promotori della ‘Barbiana- Perugia -Assisi’