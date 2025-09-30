Pace. In marcia da Barbiana alla Perugia-Assisi

La “Marcia Barbiana-Perugia-Assisi” parte oggi da Barbiana. Dodici tappe, 22 comuni attraversati tra le province di Firenze, Arezzo e Perugia, per un totale di 205 km. Un’iniziativa popolare, spontanea, promossa dal basso da un comitato composto da cittadini, scuole, associazioni, enti locali, con il supporto del Comune di Vicchio.
L’iniziativa è stata anticipata da un collegamento con Il Cammino di Don Milani partito venerdì 26 settembre da Calenzano.
Marco Bonaiuti, assessore politiche giovanili di Calenzano
Vincenzo Zemella, tra i promotori della ‘Barbiana- Perugia -Assisi’