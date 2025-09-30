www.controradio.it Eliminare la disabilità, aperte le iscrizioni. La testimonianza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:54 Share Share Link Embed

Torna, dall’ 8 novembre al 13 dicembre 2025, “Eliminare la disabilità. Corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili”, che prepara a fornire assistenza personale per la vita indipendente intesa come aiutare le persone con gravi disabilità ad essere se stesse. Il corso, promosso dall’Associazione Vita Indipendente ETS della Toscana – composta e diretta esclusivamente da persone con gravi disabilità -con il sostegno finanziario della Fondazione CR Firenze, è gratuito e avrà una durata di 40 ore articolate in 5 giornate, di cui 4 di lezioni (tutte di sabato) e una di stage pratico. Per accedervi è necessario presentare domanda entro e non oltre le ore 17 di martedì 21 ottobre. Sono ammessi fino a un massimo di 20 partecipanti con buona conoscenza e comprensione della lingua italiana.

Sandra Salvato ha sentito Serena Ciabilli, ex allieva e assistente personale per Vita Indipendente.