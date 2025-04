www.controradio.it ORSIGNA. La rivolta della montagna contro la chiusura del ponte. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:31 Share Share Link Embed

La valle di Orsigna, sulle montagne pistoiesi, in rivolta contro la chiusura totale per lavori del Ponte Melini a Pracchia, che spaccherebbe in due la montagna e lascerebbe isolate intere frazioni, tra cui Orsigna, borgo caro allo scrittore fiorentino Tiziano Terzani. Circa cento persone hanno manifestato per chiedere di non chiudere completamente il ponte, o quanto meno di trovare alternative stradali. Il rischio sarebbe isolare Orsigna e le frazioni limitrofe: i bambini rischierebbero di restare senza scuola, i lavoratori senza lavoro, i vacanzieri senza vacanza.