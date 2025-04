www.controradio.it BRUXELLES. Ue: interrogazione Pd su effetti Dl sicurezza su filiera canapa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:10 Share Share Link Embed

La Commissione ritiene compatibile con il diritto dell’Ue un provvedimento che criminalizza la commercializzazione di derivati da colture autorizzate a livello europeo, come la canapa?”. Lo chiedono gli eurodeputati del Pd Stefano Bonaccini, Camilla Laureti e Dario Nardella in un’interrogazione alla Commissione Ue sul Decreto-Legge n.48, che vieta in Italia la produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale e derivati.