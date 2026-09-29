Il Ponte da Verrazzano non è “un ferrovecchio da rattoppare”, ma un’opera d’autore dal forte valore storico-culturale che merita piena dignità di tutela. È il monito lanciato dall’Ordine degli Architetti di Firenze durante il convegno ‘Attraverso l’Arno’: la struttura in cemento armato progettata nel 1967 da Leonardo Savioli per unire Bellariva e Gavinana non può essere sacrificata per pure esigenze di servizio. Chiusa l’ipotesi demolizione, la presidente Silvia Ricceri e l’architetto Roberto Masini chiedono interventi che ne salvaguardino l’architettura originale, a partire dalle storiche terrazze e dai camminamenti.
Ordine Architetti Firenze, il Ponte da Verrazzano non si tocca: “Un patrimonio del Novecento da salvare”
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