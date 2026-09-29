www.controradio.it Ordine Architetti Firenze, il Ponte da Verrazzano non si tocca: "Un patrimonio del Novecento da salvare" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="nirunvfedh"><a href="https://www.controradio.it/podcast/ordine-architetti-firenze-il-ponte-da-verrazzano-non-si-tocca-un-patrimonio-del-novecento-da-salvare/">Ordine Architetti Firenze, il Ponte da Verrazzano non si tocca: “Un patrimonio del Novecento da salvare”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/ordine-architetti-firenze-il-ponte-da-verrazzano-non-si-tocca-un-patrimonio-del-novecento-da-salvare/embed/#?secret=nirunvfedh" width="500" height="350" title="“Ordine Architetti Firenze, il Ponte da Verrazzano non si tocca: “Un patrimonio del Novecento da salvare”” — www.controradio.it" data-secret="nirunvfedh" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il Ponte da Verrazzano non è “un ferrovecchio da rattoppare”, ma un’opera d’autore dal forte valore storico-culturale che merita piena dignità di tutela. È il monito lanciato dall’Ordine degli Architetti di Firenze durante il convegno ‘Attraverso l’Arno’: la struttura in cemento armato progettata nel 1967 da Leonardo Savioli per unire Bellariva e Gavinana non può essere sacrificata per pure esigenze di servizio. Chiusa l’ipotesi demolizione, la presidente Silvia Ricceri e l’architetto Roberto Masini chiedono interventi che ne salvaguardino l’architettura originale, a partire dalle storiche terrazze e dai camminamenti.