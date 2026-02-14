www.controradio.it Nuovo studentato "di lusso" a Firenze Nova, Torelli: "È una valanga che non si ferma" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Spunta il 12esimo studentato “di lusso”, questa volta a Firenze Nova, vicino alla Stazione di Rifredi, nell’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate. Partito in sordina, frutto della medesima trasformazione automatica da funzione pubblica a privata già sperimentata per altri immobili in città, è già prenotabile sul sito di Aparto, operatore internazionale leader nella gestione di studentati “d’elite”, come quello alla Manifattura Tabacchi. 200 camere per circa 400 posti letto al prezzo base di 850 euro al mese. “Apre in un posto strategico, vicino al Polo di Novoli. Dal 2017 ad oggi siamo a 12 strutture private, e questo aumenta la bolla immobiliare, significa che chi affittava privatamente vedrà esplodere i prezzi”, dice Massimo Torelli di Salviamo Firenze. “È una valanga che non si ferma, fa bene la Rettrice, anche se fuori tempo massimo, a dire che gli studenti normali iscritti all’Università di Firenze non riescono a vivere qui”.