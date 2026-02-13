    BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – TRIBUTE TO SLY DUMBAR- 13th February 2026

    0
    Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –

    CONTACT: [email protected]

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 14.00/15.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 2 PM / 3 PM

    INTRO:  AGGROVATORS-RONNIE DAVIS- SUN IS SHINING

    TRIBUTE TO SLY DUMBAR:

    KING TUBBY & THE AGGROVATORS – DUB WALTZ

    DAVE & ANSEL COLLINS – DOUBLE BARREL

    THE AGGROVATORS- ZION GATE DUB

    THE AGGROVATORS- DRUMS OF AFRICA

    THE REVOLUTIONAIRES- M.P.L.A.

    JOHNNY CLARKE – NONE SHALL ESCAPE THE JUDGEMENT

    HORACE ANDY – SKYLARKING

    THE TAMLINS – BALTIMORE

    GREGORY ISAACS – SLAVE MASTER

    GREGORY ISAACS – NIGHT NURSE

    DENNIS BROWN – REVOLUTION

    INI KAMOZE – WORLD A MUSIC

    PETER TOSH – EQUAL RIGHTS

    PETER TOSH -BURIAL

    BLACK UHURU – GUESS WHO’S COMING

    BLACK UHURU – SHINE EYE GAL

    BLACK UHURU – WORLD IS AFRICA

    BLACK UHURU – FIT YOU HAFFE FIT

    HALF PINT – GREETINGS

    BOB MARLEY & THE WAILERS – PUNKY REGGAE PARTY

    CHAKADEMUS & PLIERS – MURDER SHE WROTE

    CHAKADEMUS & PLIERS – BAM BAM

    SHABBA RANKS – TING A LING

    GRACE JONES – PULL UP TO THE BUMPER

    MONTY ALEXANDER, SLY & ROBBIE – SOULFUL STRUT