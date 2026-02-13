BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – TRIBUTE TO SLY DUMBAR- 13th February 2026
Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 14.00/15.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 2 PM / 3 PM
INTRO: AGGROVATORS-RONNIE DAVIS- SUN IS SHINING
TRIBUTE TO SLY DUMBAR:
KING TUBBY & THE AGGROVATORS – DUB WALTZ
DAVE & ANSEL COLLINS – DOUBLE BARREL
THE AGGROVATORS- ZION GATE DUB
THE AGGROVATORS- DRUMS OF AFRICA
THE REVOLUTIONAIRES- M.P.L.A.
JOHNNY CLARKE – NONE SHALL ESCAPE THE JUDGEMENT
HORACE ANDY – SKYLARKING
THE TAMLINS – BALTIMORE
GREGORY ISAACS – SLAVE MASTER
GREGORY ISAACS – NIGHT NURSE
DENNIS BROWN – REVOLUTION
INI KAMOZE – WORLD A MUSIC
PETER TOSH – EQUAL RIGHTS
PETER TOSH -BURIAL
BLACK UHURU – GUESS WHO’S COMING
BLACK UHURU – SHINE EYE GAL
BLACK UHURU – WORLD IS AFRICA
BLACK UHURU – FIT YOU HAFFE FIT
HALF PINT – GREETINGS
BOB MARLEY & THE WAILERS – PUNKY REGGAE PARTY
CHAKADEMUS & PLIERS – MURDER SHE WROTE
CHAKADEMUS & PLIERS – BAM BAM
SHABBA RANKS – TING A LING
GRACE JONES – PULL UP TO THE BUMPER
MONTY ALEXANDER, SLY & ROBBIE – SOULFUL STRUT