www.controradio.it Nuova edizione del progetto Social Art per l’Inclusione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:07 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="VQFi8bkiYU"><a href="https://www.controradio.it/podcast/nuova-edizione-del-progetto-social-art-per-linclusione/">Nuova edizione del progetto Social Art per l’Inclusione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/nuova-edizione-del-progetto-social-art-per-linclusione/embed/#?secret=VQFi8bkiYU" width="500" height="350" title="“Nuova edizione del progetto Social Art per l’Inclusione” — www.controradio.it" data-secret="VQFi8bkiYU" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Torna il percorso gratuito, di cinque settimane (dal 26 ottobre al 27 novembre 2026), dedicato a giovani e adulti della provincia di Firenze che vogliono provare a reinserirsi nel mondo del lavoro con un piano d’azione personalizzato. L’occasione viene offerta dal percorso “Social art per l’inclusione – un piano di azione per il futuro”, messo in campo dall’associazione Vivaio per l’Intraprendenza. Gli incontri sono previsti dal lunedì al venerdì (9-14.30) al Circolo Acli Gl’Incontri (in via Gramsci 705, Sesto Fiorentino, Fi). Con la guida artistica di due drama teacher, il gruppo costruirà uno spettacolo teatrale aperto al pubblico che andrà in scena al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino, il 20 novembre 2026. C’è tempo fino al 14 ottobre per iscriversi alla quarta edizione riservata a 25 giovani e adulti della provincia di Firenze, con particolare attenzione a donne, disoccupati, inattivi, italiani e stranieri. Il progetto “Social Art per l’Inclusione” è sostenuto da Fondazione CR Firenze. È realizzato in partenership con il Comune di Sesto Fiorentino e la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest.