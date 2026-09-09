Joseph Beuys a Siena: memoria, natura e responsabilità dell’arte
Il Museo Santa Maria della Scala di Siena accoglie dal 12 settembre 2026 REMEMBER JOSEPH BEUYS, un progetto espositivo, già ospitato in prestigiosi contesti internazionali, dedicato a una delle figure più radicali e influenti dell’arte del secondo Novecento.
La mostra nasce dall’incontro tra la memoria storica di Lucrezia De Domizio Durini, operatrice culturale e mecenate, protagonista per oltre cinquant’anni di un percorso culturale strettamente legato a Joseph Beuys, e la volontà di portare questa esperienza nel contesto del Museo Santa Maria della Scala.
La curatela del progetto di Siena è affidata a Lorenzo Emanuele Metzler. La curatela scientifica e l’allestimento sono affidati a Giorgio d’Orazio. Il coordinamento del progetto di Siena è seguito da Michela Eremita, responsabile dei Musei e delle Collezioni Civiche del Comune di Siena. Con il contributo della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala.
Joseph Beuys a Siena: memoria, natura e responsabilità dell’arte
Joseph Beuys a Siena: memoria, natura e responsabilità dell’arte