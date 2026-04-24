www.controradio.it Nuova aggressione ad una autista di bus a Firenze, la rabbia dei sindacati Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:31 Share Share Link Embed

A seguito del gravissimo episodio avvenuto ieri mattina sulla linea 37, in località Galluzzo (Firenze), ai danni di una giovane autista, la quale è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica da parte di una passeggera che nel frattempo si era resa protagonista di un lungo litigio con un altro passeggero, Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal abbiamo hanno scritto a Sindaca di Firenze e ad Autolinee Toscane (per conoscenza anche alla Prefettura) per chiedere di procedere con quanto previsto dal Protocollo per il miglioramento della sicurezza del TPL fiorentino sottoscritto in Prefettura il 2 dicembre 2025.

Paolo Panchetti segretario regionale Fit Cisl

