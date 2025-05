www.controradio.it Notizie dalla Piana - 19 maggio 2025. La Piana per la Palestina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:11:10 Share Share Link Embed

Notizie dalla Piana – 19 maggio 2025. La Piana per la Palestina

la Piana per la Palestina verso la mobilitazione del 24 e la bandiera sul Comune di Sesto Fiorentino, la vertenza Bally a Lastra a Signa, la questione abbandoni scarti industriali a Calenzano e chi era Michela Panerai

Controradio in collaborazione con Piananotizie.it

Elena Andreini