Buttiamola in Politica! puntata del 12 maggio 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

In questa puntata – La Romania non esiste… le elezioni tra silenzio e disinteresse. La morte di Mujica e cosa ha rappresentato. Il Giani bis sempre più vicino tra sondaggi e selfie con Fossi. Gucci, cosa lascia la polemica e questa gestione della sfilata off limits in città…

Tommaso Ciuffoletti