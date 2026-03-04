www.controradio.it Niente truffa nei rimborsi: Gip archivia ex consigliere FdI a Prato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:12 Share Share Link Embed

Archiviata l’inchiesta per una presunta truffa sui rimborsi contestata all’ex consigliere comunale di FdI, Claudio Belgiorno, capogruppo al Comune di Prato. Il gip ha disposto l’archiviazione del fascicolo accogliendo la richiesta del pm Vincenzo Nitti.

Belgiorno era accusato di aver percepito indebitamente dal proprio datore di lavoro oltre 34.000 euro di rimborsi dal Comune di Prato per assenze legate “all’esercizio delle funzioni connesse alla carica di presidente del gruppo consiliare”. L’importo era già stato ridotto da 34mila a 1.200 euro, fino ad azzerarsi con la decisione del giudice. Le richieste di rimborso erano collegate a riunioni del gruppo consiliare. Poiché in alcune date l’altro consigliere FdI, Tommaso Cocci, risultava assente dalla città, si era ipotizzata l’insussistenza dei presupposti per richiedere i rimborsi.

NELL’AUDIO l’intervista a Claudio Belgiorno

La tesi difensiva, accolta da procura e gip, ha sostenuto che le assenze riguardavano attività connesse al ruolo di presidente del gruppo FdI in Comune, ossia iniziative politiche sul territorio e incontri con i cittadini, non le riunioni formali del gruppo consiliare.

“È finito un incubo”, ha dichiarato Belgiorno, assistito dagli avvocati Ugo Fanti, Gaia Fanti e Gianni Cenni. “Ero certo di non aver commesso reati – ha aggiunto – Ora giustizia è stata fatta”.

A Prato resta aperta un’altra inchiesta che vede Belgiorno indagato, in questa l’ipotesi è di fatti di ‘revenge porn’ nei confronti di Tommaso Cocci relativi alla diffusione di immagini intime e lettere anonime inviate a esponenti politici tra marzo e agosto 2025. Nel procedimento è indagato anche Andrea Poggianti, ex vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli. Entrambi sono usciti nei mesi scorsi da Fratelli d’Italia.

Belgiorno, oggi, ha però parlato di un ritorno alla politica attiva e parla di “fuoco amico” all’origine delle vicende giudiziarie che lo coinvolgono.