Cassette nido, mangiatoie, bat box, uno stagno didattico alimentato da energia solare, siepi, un giardino delle farfalle, oltre a un orto e molto altro. È l’Aula Natura, la prima di cinque nella città di Firenze, inaugurata oggi presso l’Istituto Comprensivo “Galluzzo”, Plesso Damiano Chiesa, grazie alla collaborazione tra WWF Italia e Fondazione CR Firenze, con la collaborazione del Comune di Firenze. Un vero laboratorio en plein air che unisce educazione ambientale, sostenibilità e innovazione
Inaugurata a Firenze la prima Aula Natura del capoluogo toscano
