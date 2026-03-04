www.controradio.it Inaugurata a Firenze la prima Aula Natura del capoluogo toscano Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Cassette nido, mangiatoie, bat box, uno stagno didattico alimentato da energia solare, siepi, un giardino delle farfalle, oltre a un orto e molto altro. È l’Aula Natura, la prima di cinque nella città di Firenze, inaugurata oggi presso l’Istituto Comprensivo “Galluzzo”, Plesso Damiano Chiesa, grazie alla collaborazione tra WWF Italia e Fondazione CR Firenze, con la collaborazione del Comune di Firenze. Un vero laboratorio en plein air che unisce educazione ambientale, sostenibilità e innovazione